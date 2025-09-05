НАВЕРХ
Путин пообещал превратить Россию в страну высоких зарплат

Источник:
ТАСС
Экономика в России должна стать экономикой высоких зарплат, в этом заключается логика государственной стратегии, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Развитие Дальнего Востока, Арктики, построение экономики будущего, должны вести к повышению благополучия людей и их доходов, к структурному изменению занятостей в пользу квалифицированных, высокооплачиваемых рабочих мест. В этом логика, сквозной смысл той стратегии, которую мы реализуем в этих регионах и по всей стране», — сказал Путин.

По его словам, «экономика России должна стать экономикой высоких зарплат». «Это не пустой звук, это не популизм: в этом есть экономический смысл», — отметил президент России.

«За последние 10 лет средняя зарплата на Дальнем Востоке выросла в 2,5 раза и по итогам прошлого года превысила 100 тысяч рублей в месяц», — уточнил Путин, подчеркнув, что динамика хорошая, позитивная.

