Путин заявил о снижении бедности в России на 4% за 10 лет

Источник:
ТАСС
207 2
Фото: © kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил о снижении уровня бедности в стране на 4% за десять лет. Внимание этой теме глава государства уделил в ходе своего выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума.

«За последние десять лет нам удалось значительно улучшить ситуацию с бедностью в стране. В среднем по России с 2014 по 2024 год уровень бедности сократился с 11,3% до 7,2%», — цитирует Путина агентство ТАСС.

По словам главы государства, такие показатели являются одним из ключевых результатов социально-экономической политики российских властей. Президент добавил, что финансовый блок правительства РФ и Центробанк «ведут себя профессионально», принимая меры по снижению инфляции до целевых значений в 4-5% в год.

Одной из таких мер является ключевая ставка ЦБ, которую регулятору пока приходится держать на высоком уровне во избежание резкого роста цен.

«Это вызывает вопросы у тех, кто занимается реальным производством, и наверняка здесь многие сидящие в зале скажут, да, это безобразие, невозможно, нужно ключевую ставку резко снижать. Но тогда цены будут расти», — отметил президент.

Восточный экономический форум во Владивостоке завершится 6 сентября.


Экономика #Деньги #Общество
