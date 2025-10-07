Матвиенко хочет заставить безработных платить за ОМС

Заставить безработных платить за обязательное медицинское страхование предложила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Справедливой ставкой она считает «средний» размер страховки в 45 тысяч рублей в год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Охотничьи сборы увеличат в РФ в пять раз

«Когда молодые, здоровые работоспособного возраста нигде не работают — это теневая занятость либо просто не хотят работать. <...> Скажите, пожалуйста, 700 тысяч неработающих в Москве, они могут два месяца поработать, чтобы заработать хотя бы 45 тысяч и заплатить вот эту среднюю страховку в год?», — цитирует Матвиенко «Интерфакс».

Предложение не касается нетрудоспособных граждан. По словам Матвиенко, 45 тысяч рублей — это средняя ставка ОМС по стране, которую работодатели платят за своих работников в год. «Это никакое не нарушение конституционных (прав)», — добавила она.

Сейчас ОМС за безработных оплачивают региональные бюджеты. «Давайте отработаем (вопрос), и это, конечно, существенно снимет нагрузку с региональных бюджетов — оплату за неработающее население», — заключила Матвиенко.

Какие подарки облагаются налогом