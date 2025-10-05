Какие подарки облагаются налогом

Подарки в некоторых случаях облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ), предупредила нотариус Мария Корнилова, отметив, что все зависит от того, кто и что подарил.

Не облагаются налогом обычные подарки — деньги или вещи, полученные от частных лиц. Например, если друзья подарили вам определенную сумму или сервиз на день рождения, обязанности уплатить НДФЛ не возникает, сказала Корнилова.

«Но есть подарки, за которые платить налог необходимо. Это недвижимое имущество, транспортные средства, акции, доли и паи, цифровые финансовые активы, а также цифровые права, включающие одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права», — отметила «Прайм» нотариус.

Но из этого правила есть исключение: любые подарки, полученные гражданином от членов семьи и близких родственников, освобождаются от налогообложения. Здесь речь идет о супругах, родителях (включая усыновителей) и детях (включая усыновленных), дедушках, бабушках и внуках, а также полнородных и неполнородных братьях и сестрах.

«Например, если бабушка дарит своему внуку квартиру, платить налог не придется, так как подарок получен от близкого родственника», — заключила Корнилова.