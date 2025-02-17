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Какие долги передаются по наследству

Источник:
Sibnet.ru
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Российские законы гласят, что наследство можно принять только целиком, вместе с имеющимися обязательствами. Нельзя наследовать имущество, отказавшись от долгов.

Некоторые наследники ошибочно полагают, что долги не являются имуществом. Поэтому оформив на себя унаследованную недвижимость или деньги, они считают, что гасить задолженность наследодателя не обязаны. Но это не так.

По наследству передаются не все долги. Алименты или штрафы за умершего выплачивать не надо.

Эксперты портала «Финансовая культура» рассказали, какие долги переходят по наследству:

  • банковский кредит;
  • заем в микрофинансовой организации (МФО) или кредитном потребительском кооперативе (КПК);
  • долги по коммунальным платежам;
  • долги по налогам.

Причем надо будет вернуть не только основной долг, но и проценты, штрафы и пени, которые начислили к моменту смерти наследодателя.

Важное обстоятельство — наследники обязаны погашать долги только в пределах стоимости имущества, которое им досталось. Если в наследство получен 1 миллион рублей — это и есть максимальный размер долга, который следует заплатить за умершего.

Как узнать про долги

Эксперты советуют перед вступлением в наследство тщательно изучить дела наследодателя и разобраться, есть ли у него долги. Если они есть, то следует подсчитать, перекрывает ли долговая сумма стоимость имущества, переходящего по наследству.

Если сумма долга и объекта наследования примерно равны, нужно тщательно взвесить, стоит ли вообще вступать в права наследования.

Выяснить, были ли у человека долги и в каком объеме, поможет нотариус, который ведет наследственное дело. Он может запросить эту информацию в бюро кредитных историй (БКИ) и Федеральной службе судебных приставов. В Федеральной налоговой службе он может уточнить, нет ли у наследодателя фискальных долгов.

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Топ комментариев

Nik3316

а Франция и Германия, что там делали... я думал ты умнее

physx

Да как они посмели запретить человеку года

pepelmetal

Бешенцы хорошую антирекламу украинству сделали

pepelmetal

"не собирается отдавать свои природные ресурсы США безвозмездно" так это плата за уже поставленную "помощь"...