Банки продают долги, которые не имеют перспективы взыскания. И не только коллекторам. У обычных людей есть возможность выкупить свой долг с большой скидкой или таким образом помочь близким и родственникам, попавшим в долговую яму.

Фото: © Sibnet.ru

Банк выдал кредит, а заемщик не возвращает деньги. Кредитная организация сначала сама пытается связаться с клиентом и убедить выплатить деньги, затем обращается в суд и взысканием занимаются судебные приставы. В определенный момент банкиры понимают, что взыскать задолженность не получается, и ее проще продать за полцены третьей стороне, чтобы вернуть хоть какие-то деньги.

Уступка прав требования

Например, Дмитрий взял автокредит на 1 миллион со сроком погашения в пять лет. Год он платил исправно, но потом потерял хорошо оплачиваемую работу, впал в отчаяние и перестал выходит на связь с банком. Кредитная организация обратилась в суд, но приставы в течение долгого времени не могут найти должника и его имущество.

Тогда банк решает продать право на истребование долга за 500 тысяч рублей, вернув себе хотя бы 50% долга. А сторона, которая выкупит долг, может требовать от должника первоначальный 1 миллион, на чем и заработает.

Этот договор на юридическом языке называется «уступкой прав требования» или цессий (от латинского cessio — «переуступка»).

«Для банков продажа долга даже за меньшую сумму выгодна, во-первых, тем, что позволяет быстро получить деньги. Ведь взыскание долга с неплатежеспособного должника — долгий и трудоемкий процесс. Во-вторых, это позволяет не копить отрицательный кредитный портфель. В-третьих — обеспечивает соблюдение рекомендаций ЦБ РФ по избавлению от проблемной задолженности», — пояснила адвокат Ольга Жукова.

С момента заключения договора цессии должник перестает быть должным банку, кредит считается погашенным. Теперь его взыскателем становится лицо или организация, выкупившая долг.

Алгоритм выкупа долга

Как правило, проблемные кредиты выкупают коллекторские агентства. Но для банка не имеет значения, кому продавать долги. Поэтому он может продать долг и физическим лицам — друзьям или близким заемщика, решившим ему помочь.

«По сути, выкупить можно любой долг, который банк готов продать. Вопрос только в стоимости этого долга: банк может запросить не меньше 75% процентов стоимости долга при том, что 10% – будут заранее накрученные штрафы и пени. Так что о сумме продажи надо специально договариваться с банком», — предупредила адвокат.

Как оформить цессию:

первым делом нужно найти третье лицо (те самые друзья или близкие), которое согласится заключить договор цессии с банком

этот человек должен обратиться в банк с заявлением о намерении выкупить долг

третье лицо заключает с банком договор уступки права требования, уплачивает нужную сумму и становится новым кредитором должника

На практике, когда договор уступки заключается с физическими лицами, чаще всего сам заемщик договаривается о выкупе долга с банком и сам дает нужную сумму третьему лицу, чтобы тот выкупил его долг у банка. Эту сумму он берет с кредитных карт или в виде кредита у других банков, но это уже другая история.

Выгода должника может составить от 25% до 75%. То есть, например, долг перед банком в 1 миллион рублей можно выкупить за сумму от 750 до 250 тысяч рублей в зависимости от ситуации и перспективности взыскания (по оценке банка) традиционным способом.

«Выкупить долг у банка можно на любой стадии взыскания. Если дело рассматривается в суде, то в результате договора уступки права требования новым истцом становится третье лицо. А с ним вы подписываете мировое соглашение. Если дело у приставов – новый дружественный вам взыскатель просто отзывает исполнительный лист», — отметила Жукова.

Если договор уступки заключается без суда, но на момент заключения договора у приставов уже было исполнительное производство, должнику может потребоваться самому взять справку в банке об отсутствии задолженности и предоставить ее приставам. Некоторые кредитные организации сами информируют приставов об аннулировании требований — это нужно уточнять у банка в процессе согласования договора цессии.

Но в любом случае, если дело дошло до судебных приставов, должнику придется заплатить исполнительный сбор — он составляет 7% от суммы, подлежащей взысканию, но не менее 1 тысячи рублей для физических лиц и 10 тысяч рублей для организаций.