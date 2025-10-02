НАВЕРХ
Охотничьи сборы вырастут в России более чем в пять раз

Источник:
«Ведомости»
Сборы за добычу охотничьих ресурсов, включая животных и птиц, вырастут, но обязательства по их уплате сохранятся только для физических лиц, соответствующие поправки в закон рассмотрит Госдума.

Ставки сборов за использование объектов животного мира увеличатся более чем в пять раз. Например, плата за добычу благородного оленя или лося составит 7,8 тысячи рублей вместо 1,5 тысячи рублей. За отстрел овцебыка придется заплатить 78 тысяч рублей вместо 15 тысяч рублей, приводят «Известия» текст поправок.

Добыча косули, кабана или рыси также подорожает с 450 до 2340 рублей, соболя или выдры — с 120 до 624 рублей. Минприроды также повысит госпошлину за получение разрешения на добычу охотничьих ресурсов с 650 до 1,3 тысячи рублей.

По словам зампредседателя правления Ассоциации юристов России Игоря Черепанова, эти изменения необходимы для улучшения законодательства в области охотничьего хозяйства и корректировки ставок с учетом экономической ситуации.

Жизнь #Законы
