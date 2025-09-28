НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Рэпер Xzibit объяснил, как залпом выпил бутылку водки

Источник:
Sibnet.ru
168 0
Xzibit
Фото: Stefan Brending (2eight) / CC BY-SA 3.0 de

Рэпер Xzibit во время выступления на стадионе «Лужники» в Москве залпом осушил бутылку водки, но потом признался, что обманул публику.

«Я чертов русский, мне нужна водка», — сказал Xzibit на видео с концерта, опубликованном телеграм-каналом Mash.

Один из помощников принес ему бутылку, и певец выпил ее примерно за минуту под крики зрителей.


«Был момент в середине концерта, когда я опустошил бутылку водки. Это была вода. И как вы можете видеть, я абсолютно трезв. Я хочу, чтобы все знали: ЗОЖ — это лучший образ жизни», — объяснил потом Xzibit Mash’у.

Xzibit (настоящее имя — Элвин Натаниэль Джойнер IV) — американский рэпер, актер и телеведущий. Выпустил восемь сольных альбомов. Был ведущим программы «Тачку на прокачку» на MTV.

Еще по теме
Элджей перепутал логотипы «Трактора» и «Сибири»
Выступление Shaman’a на «Интервидении» разочаровало Максима Фадеева
Daft Punk не воссоединятся для концерта в Fortnite
Половина жителей Земли посмотрела «Интервидение»
смотреть все
Культгид #Музыка #Шоу-бизнес
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Налог на вклады в 2025 году: когда и сколько платить
Питомцам Новосибирского зоопарка бросили яблоко со стеклом
Армия России нанесла удар возмездия за атаку на Крым
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 выпустили масштабное обновление
Обсуждение (0)
О самом главном
Когда переходить на «ты» с коллегами
Как распознать ложь по методикам ФБР
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Все статьи
Самое обсуждаемое
30
Кремль отреагировал на призывы сбивать российские самолеты
24
Зеленский посоветовал Кремлю знать, «где бомбоубежища»
23
МИД обвинил Киев в подготовке провокаций для начала мировой войны
22
Умер находившийся в коме режиссер Тигран Кеосаян
15
Управление президента купило 120 ручек на 8 млн рублей