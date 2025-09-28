Рэпер Xzibit объяснил, как залпом выпил бутылку водки

Рэпер Xzibit во время выступления на стадионе «Лужники» в Москве залпом осушил бутылку водки, но потом признался, что обманул публику.

«Я чертов русский, мне нужна водка», — сказал Xzibit на видео с концерта, опубликованном телеграм-каналом Mash.

Один из помощников принес ему бутылку, и певец выпил ее примерно за минуту под крики зрителей.

«Был момент в середине концерта, когда я опустошил бутылку водки. Это была вода. И как вы можете видеть, я абсолютно трезв. Я хочу, чтобы все знали: ЗОЖ — это лучший образ жизни», — объяснил потом Xzibit Mash’у.

Xzibit (настоящее имя — Элвин Натаниэль Джойнер IV) — американский рэпер, актер и телеведущий. Выпустил восемь сольных альбомов. Был ведущим программы «Тачку на прокачку» на MTV.