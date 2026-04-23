ЕС ввел санкции против Тимати

Российский рэпер Тимати
Фото: Министерство культуры Республики Крым / CC BY 4.0

Российский рэпер Тимати (Тимур Юнусов) попал под санкции Европейского союза, следует из публикации в журнале ЕС. Всего новые ограничительные меры распространили на 117 человек.

В документе указывается, что Тимати распространял «кремлевские пропагандистские нарративы» и символы военной операции, принимал участие в нескольких мероприятиях в Крыму после его присоединения к России.

Также певец заявлял о готовности лично воевать против Украины, был доверенным лицом президента России Владимира Путина перед выборами.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова уже отреагировала на внесение Тимати в новый санкционный список ЕС.

«Единственный человек, который может подобрать нужные слова в этой ситуации, это Владимир Соловьев. Брат, не подкачай», — написала она в своем телеграм-канале.

