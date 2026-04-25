Определился победитель шоу «Голос»

Эльдара Абдразакова
Фото: © Первый канал

Оперная певица из Новокузнецка Эльмира Караханова стала победительницей 14-го сезона проекта «Голос» на Первом канале, следует из трансляции мероприятия.

30-летняя Караханова из команды Эльдара Абдразакова набрала в финале 42,6% голосов телезрителей, исполнив советские хиты «Ты меня на рассвете разбудишь» Алексея Рыбникова и «Нежность» Александры Пахмутовой. В суперфинале она спела русскую народную «Лучинушку».

Соперниками Карахановой были трое мужчин — Александр Гузко (наставник Пелагея), Алексей Смирнов (наставник Владимир Пресняков) и Арсен Степанян (наставник Анна Асти). По итогам финала вторым стал Смирнов, третье место у Гузко.

За победу в конкурсе Караханова в придачу к статуэтке-микрофону получила миллион рублей. Лучшим наставником «Голоса» стала Пелагея.

Год назад шоу «Голос» выиграл подопечный Хиблы Герзмавы. Победу Давиду Саникидзе принесла песня «Верни мне музыку», а лучшим наставником стал Баста.

Еще по теме
ЕС ввел санкции против Тимати
Сценический костюм украли у Мадонны на фестивале Коачелла
Рэперу-иноагенту Моргенштерну вынесли приговор в России
Американский рэпер Канье Уэст спел хит Юрия Шатунова. ВИДЕО
смотреть все
Культгид #Музыка
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Узбекская игра стала самой продаваемой в мире
Евросоюз «повесил» украинский кредит на Россию
PlayStation ввела проверку возраста геймеров
Герасимов рассказал о наступлении российских войск
Картина дня
Флаг Украины
Подсчитана сумма для восстановления Украины
Газовый танкер (газовоз)
Евросоюз ввел запрет на импорт российского СПГ
Банк России
ЦБ снизил ключевую ставку восьмой раз подряд
Спецназ
ФСБ сорвала теракт против руководства Роскомнадзора. ВИДЕО
О самом главном
Как раздельный сон вредит отношениям
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Когда переходить на «ты» с коллегами
Удобная элегантность: тренды в обуви 2026 года
Кто такие люди-нарциссы
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Все статьи
Самое обсуждаемое
21
Раскрыт размер нового налога для электроники
20
Герасимов рассказал о наступлении российских войск
20
Евросоюз «повесил» украинский кредит на Россию
17
ФСБ сорвала теракт против руководства Роскомнадзора. ВИДЕО
16
Путин назвал приоритетную задачу России