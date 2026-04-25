Определился победитель шоу «Голос»

Оперная певица из Новокузнецка Эльмира Караханова стала победительницей 14-го сезона проекта «Голос» на Первом канале, следует из трансляции мероприятия.

30-летняя Караханова из команды Эльдара Абдразакова набрала в финале 42,6% голосов телезрителей, исполнив советские хиты «Ты меня на рассвете разбудишь» Алексея Рыбникова и «Нежность» Александры Пахмутовой. В суперфинале она спела русскую народную «Лучинушку».

Соперниками Карахановой были трое мужчин — Александр Гузко (наставник Пелагея), Алексей Смирнов (наставник Владимир Пресняков) и Арсен Степанян (наставник Анна Асти). По итогам финала вторым стал Смирнов, третье место у Гузко.

За победу в конкурсе Караханова в придачу к статуэтке-микрофону получила миллион рублей. Лучшим наставником «Голоса» стала Пелагея.

Год назад шоу «Голос» выиграл подопечный Хиблы Герзмавы. Победу Давиду Саникидзе принесла песня «Верни мне музыку», а лучшим наставником стал Баста.