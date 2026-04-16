Американский рэпер Канье Уэст спел хит Юрия Шатунова. ВИДЕО

Видеоролик с англоязычным кавером легендарного хита Юрия Шатунова «Седая ночь» в исполнении якобы американского рэпера Канье Уэста завирусился в соцсетях.

Трек получил название Silver Night, в считанные дни кавер-версия заняла первую строчку в мировом рейтинге Shazam Global Top 200. Видео выглядело убедительно — исполнитель выступает на вращающейся сфере, толпа ему подпевает.

Реальный автор ролика — пользователь с творческим псевдонимом August Septemberov. Он создал этот кавер с помощью искусственного интеллекта, наложив сгенерированный голос рэпера на реальные кадры с его недавнего концерта.

Уэст в начале апреля дал первый за пять лет крупный концерт в США — в честь выхода нового альбома. Для видео был использован фрагмент выступления на стадионе SoFi Stadium в Лос-Анджелесе, где рэпер читал свои новые композиции, находясь на огромной сфере.

Позднее August Septemberov в своем телеграм-канале уточнил, что на стриминговые сервисы ИИ-трек Silver Night выпустил бывший продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин, причем он сделал это без уведомления автора.

