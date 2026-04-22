Сценический костюм украли у Мадонны на фестивале Коачелла

Певица Мадонна объявила вознаграждение за винтажный костюм, пропавший после ее выступления на фестивале Коачелла (Coachella).

Мадонна появилась на Коачелле как секретный гость во время сета хедлайнера Сабрины Карпентер. По словам певицы, на ней были те самые корсет, сапоги и куртка Gucci, в которых она блистала на фестивале в 2006 году.

«Это не просто одежда, это часть моей истории. Также пропали и другие архивные вещи той эпохи. Я надеюсь и молюсь, что кто-то с добрым сердцем найдет их и свяжется с моей командой», — написала артистка в соцсети.

Мадонна пообещала вознаграждение за безопасное возвращение вещей.