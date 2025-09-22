Канадский вратарь «Сибири» разочаровал болельщиков

Канадский голкипер «Сибири» Луи Доминг провалил первый период домашней игры с «Северсталью» — уже по итогам первого периода гости имели преимущество в три шайбы. Тренерский штаб сменил вратаря-легионера на Антона Красоткина.

Сибиряки к середине третьего игрового отрезка смогли сократить отставание до минимума — дубль на счету Скотта Уилсона. Однако перевернуть матч не получилось, его итог — 2:4 в пользу гостей.

За «Северсталь» заброшенными шайбами отметились Руслан Абросимов (дважды), Александр Скоренов и Иван Подшивалов.

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев на пресс-конференции после игры назвал начало матча «безобразным». По его словам, во втором периоде команда была вынуждена перейти на игру в три звена.

«Третий период хороший был, создавали моменты, боролись до конца. До удаления Уилсона владели инициативой, можно было посмотреть. Назревал уже гол, но на данный момент как есть», — сказал тренер.

«Северсталь» набрала восемь очков и занимает четвертое место в таблице Западной конференции. «Сибирь» осталась на девятой строчке таблицы «Восток», у нее шесть очков в активе.

Луи Доминг — 33-летний канадец, подписавший контракт с «Сибирью» этим летом. В своей карьере он провел более 150 матчей в Национальной хоккейной лиге с показателем 90,5% отраженных бросков. Его последняя команда перед переездом в Новосибирск — «Хартфорд» из АХЛ.