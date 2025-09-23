Стартуют официальные российские продажи iPhone 17

Российские продажи новой линейки iPhone 17 стартуют 23 сентября, с этого дня смартфоны будут доступны в сети restore, которая является официальным партнером компании Apple в России, сообщила пресс-служба Inventive Retail Group.

Apple представила новые устройства 9 сентября, в линейку вошли iPhone 17, iPhone 17 Pro, Phone 17 Pro Max, iPhone 17 Air, Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 и AirPods Pro. Все они были доступны для предзаказа в России.

Сеть зафиксировала значительный интерес к новой модели iPhone — количество предзаказов выросло на 66% в штуках и на 54% в деньгах по сравнению с 2024 годом. Наибольшее количество предзаказов (56%) приходится на мужскую аудиторию в возрасте 30-35 лет.

Традиционно в restore самыми востребованными моделями являются флагманские Pro модели с наибольшим объемом памяти в черном цвете. Большим спросом пользуются телефоны в цвете, которого не было в предыдущей линейке, уточняется в сообщении.

Стоимость новых устройств в сети restore варьируется от 119 990 рублей за iPhone 17 256 ГБ до 299 990 рублей за iPhone 17 Pro Max 2 ТБ.