НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Стартуют официальные российские продажи iPhone 17

Источник:
Sibnet.ru
259 1

Российские продажи новой линейки iPhone 17 стартуют 23 сентября, с этого дня смартфоны будут доступны в сети restore, которая является официальным партнером компании Apple в России, сообщила пресс-служба Inventive Retail Group.

Apple представила новые устройства 9 сентября, в линейку вошли iPhone 17, iPhone 17 Pro, Phone 17 Pro Max, iPhone 17 Air, Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 и AirPods Pro. Все они были доступны для предзаказа в России.

Сеть зафиксировала значительный интерес к новой модели iPhone — количество предзаказов выросло на 66% в штуках и на 54% в деньгах по сравнению с 2024 годом. Наибольшее количество предзаказов (56%) приходится на мужскую аудиторию в возрасте 30-35 лет.

Традиционно в restore самыми востребованными моделями являются флагманские Pro модели с наибольшим объемом памяти в черном цвете. Большим спросом пользуются телефоны в цвете, которого не было в предыдущей линейке, уточняется в сообщении.

Стоимость новых устройств в сети restore варьируется от 119 990 рублей за iPhone 17 256 ГБ до 299 990 рублей за iPhone 17 Pro Max 2 ТБ. 

Еще по теме
Линейку Xiaomi 17 официально представят 25 сентября
Названы пять лучших доступных смартфонов
Работу российских SIM-карт в роуминге ограничат
Панорамы улиц добавили в «Яндекс Go»
смотреть все
Хайтек #Смартфоны
Как сделать
Смартфон упал в воду: что делать для спасения
20.08.25, 23:04
19170
0
Как убрать пароль при запуске Windows 11
Пользователю при входе в Windows 11 каждый раз требуется ввести пароль учетной записи или пин-код. Как сделать вход автоматическим?
24.07.25, 23:51
36002
0
Как правильно протирать экран телевизора и монитора
Как правильно ухаживать за экраном телевизора или монитора, чтобы не повредить покрытие при протирке?
24.10.24, 23:09
125129
1
Как подключить беспроводные наушники к телевизору Samsung
Беспроводные наушники к телевизорам Samsung можно подключить двумя способами — напрямую и с с помощью специального устройства
25.09.24, 23:02
133602
8
Как сделать резервную копию переписок в Telegram
Чтобы застраховать себя от потери данных в Telegram, можно сделать локальную резервную копию переписок и файлов в чатах
13.06.24, 16:07
139703
0
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
123643
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
156712
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
147218
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
2745033
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
173074
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Польша откроет границу с Белоруссией
Названы пять лучших доступных смартфонов
Россия подготовила ответ на агрессию Запада против Калининграда
Глава АвтоВАЗа сообщил об обвале производства на 40%
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Лучшие снимки космоса 2025 года. ФОТО
Какая радуга бывает. ФОТО
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

-БЕРКУТ-

в первые ряды его тогда, или он не в стране?

Невезучий

Видать Витёк тоже употребляет.

skayдщл

все руководство и выше освободить по утрате доверия, и забрать все имущество и вложить в дорогу !!!!

Uynachalnica

Путин резко повысил зарплаты губернаторов...