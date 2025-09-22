Линейку Xiaomi 17 официально представят 25 сентября

Китайская корпорация Xiaomi официально представит линейку своих флагманов Xiaomi 17, 17 Pro и 17 Pro Max 25 сентября, говорится в анонсе компании в соцсети Weibo.

Официальный анонс подтвердил ранее появившуюся информацию о том, что смартфоны моделей Pro и Pro Max получат второй дисплей Magic Back Screen на тыльной стороне. Он сможет показывать время, уведомления о сообщениях и звонках, а также использоваться для селфи с помощью основного блока камер от Leica.

Презентация новых устройств состоится вечером 25 сентября. Как ожидается, помимо смартфонов, на ней покажут планшеты Xiaomi Pad 8 и другие продукты бренда.

Отраслевые издания отмечают, что из трех версий флагманов лишь Xiaomi 17 получит глобальную версию, в то время как 17 Pro и 17 Pro Max станут эксклюзивами для китайского рынка.



