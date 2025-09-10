Apple представила линейку iPhone 17

Apple провела традиционную осеннюю презентацию под названием Awe Dropping, на которой была представлена новое поколение iPhone. Видео мероприятия опубликовано на сайте компании.

В линейку вошли iPhone 17 Pro, 17 Pro Max , iPhone Air и iPhone 17. Флагманские iPhone 17 Pro и 17 Pro Max получили алюминиевый корпус вместо титанового, который имели прежние топовые модели — ради более эффективного охлаждения.

Разработчики заявили, что новые корпуса обладают теплопроводностью, которая в 20 раз выше, чем у моделей предыдущего поколения. Внутри корпуса есть испарительная камера, герметично запаянная лазерной сваркой, она эффективно охлаждает устройство.

Флагманы работают на чипе A19 Pro. Он работает быстрее и экономичнее, чем обычный A19, а графический процессор получил улучшенное кэширование, вдвое более высокую скорость вычислений и обновленную систему сжатия изображений.

Смартфоны также получили измененный дизайн. Боковые грани вновь стали закругленными, при этом фронтальная и тыльная панели покрыты защитным стеклом Ceramic Shield 2. Модели доступны в трех цветах — серебристом, оранжевом и синем.

Смартфон iPhone 17 Pro Фото: © Apple

Все три задние камеры получили 48-мегапиксельные сенсоры. Заявлена поддержка Dolby Vision HDR, съемки в формате 4K/120 fps, режима ProRes Log, системы цветокоррекции ACES, а также новых профессиональных инструментов, включая запись в ProRes RAW.

iPhone 17 получил увеличенный до 6,3 дюйма OLED-экран с более тонкими рамками. Его также оснастили дисплеем с частотой обновления до 120 герц. Устройство работает на базе чипа Apple A19.

Самый тонкий iPhone

Модель Air стала самым тонким iPhone в истории. Его толщина составляет всего 5,6 миллиметра. Устройство получило 6,5-дюймовый дисплей с технологией ProMotion, функцией Always-On и максимальной яркостью до 3000 нит.

В iPhone Air впервые появился новый беспроводной чип N1, он поддерживает Wi-Fi 7, Bluetooth и протокол Thread. Несмотря на рекордно тонкий корпус, iPhone Air обеспечивает до 40 часов воспроизведения видео.

iPhone Air Фото: © Apple

У iPhone Air всего одна основная камера — 48-мегапиксельный широкоугольный модуль. Разработчики утверждают, что он способен заменить четыре камеры. Модель выпускается в четырех цветах: черный, белый, золотой и голубой.

Когда начнутся продажи

Предзаказы стартуют 12 сентября, а продажи 19 сентября. iPhone 17 будет стоить в минимальной версии 799 долларов, Air — 999 долларов. Цена iPhone 17 Pro начинается от 1099 долларов, а iPhone 17 Pro Max — от 1199 долларов.

Apple официально не поставляет устройства в Россию с 2022 года. Однако российские маркетплейсы и крупные сети уже сообщили, что привезут новую линейку iPhone вскоре после официального старта продаж.