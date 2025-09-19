Панорамы улиц добавили в «Яндекс Go»

«Яндекс» внедрил в приложение Go панорамы улиц, сообщила пресс-служба компании. Ожидается, что теперь водителям такси и клиентам будет проще найти друг друга.

Новая опция позволит пассажирам максимально точно указать место посадки и поможет водителям заранее изучить улицу и ориентиры, чтобы не запутаться в малознакомом районе. В результате, считают разработчики, необходимость связываться с водителем для уточнения его местоположения будет возникать значительно реже.

«Чтобы осмотреться, достаточно выбрать подходящую точку подачи и нажать на значок панорам в правом нижнем углу карты. Откроются снимки улицы — место, куда подъедет такси, будет отмечено на них желтым пином», — говорится в сообщении пресс-службы «Яндекса».

Панорамы могут быть полезны не только для точек посадки, но и для точек назначения. Изучив место прибытия по дороге, можно, например, указать встречающему точный ориентир, куда подъедет такси.

Суммарно в приложение загрузили 11,3 миллиона панорам, снятых в 735 городах. Обзорные снимки делали панорамомобили и пешие операторы.



