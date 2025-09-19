НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Панорамы улиц добавили в «Яндекс Go»

Источник:
Sibnet.ru
152 0

«Яндекс» внедрил в приложение Go панорамы улиц, сообщила пресс-служба компании. Ожидается, что теперь водителям такси и клиентам будет проще найти друг друга.

Новая опция позволит пассажирам максимально точно указать место посадки и поможет водителям заранее изучить улицу и ориентиры, чтобы не запутаться в малознакомом районе. В результате, считают разработчики, необходимость связываться с водителем для уточнения его местоположения будет возникать значительно реже.

«Чтобы осмотреться, достаточно выбрать подходящую точку подачи и нажать на значок панорам в правом нижнем углу карты. Откроются снимки улицы — место, куда подъедет такси, будет отмечено на них желтым пином», — говорится в сообщении пресс-службы «Яндекса».

Панорамы могут быть полезны не только для точек посадки, но и для точек назначения. Изучив место прибытия по дороге, можно, например, указать встречающему точный ориентир, куда подъедет такси.

Суммарно в приложение загрузили 11,3 миллиона панорам, снятых в 735 городах. Обзорные снимки делали панорамомобили и пешие операторы.


Еще по теме
Стартуют мировые продажи новых iPhone
Эксперты назвали главную угрозу для российских пользователей Anrdoid
Представлен тактический смартфон Nokia
Apple представила линейку iPhone 17
смотреть все
Хайтек #Смартфоны #Город
Как сделать
Смартфон упал в воду: что делать для спасения
20.08.25, 23:04
17539
0
Как убрать пароль при запуске Windows 11
Пользователю при входе в Windows 11 каждый раз требуется ввести пароль учетной записи или пин-код. Как сделать вход автоматическим?
24.07.25, 23:51
34589
0
Как правильно протирать экран телевизора и монитора
Как правильно ухаживать за экраном телевизора или монитора, чтобы не повредить покрытие при протирке?
24.10.24, 23:09
123748
1
Как подключить беспроводные наушники к телевизору Samsung
Беспроводные наушники к телевизорам Samsung можно подключить двумя способами — напрямую и с с помощью специального устройства
25.09.24, 23:02
132203
8
Как сделать резервную копию переписок в Telegram
Чтобы застраховать себя от потери данных в Telegram, можно сделать локальную резервную копию переписок и файлов в чатах
13.06.24, 16:07
138353
0
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
122282
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
155306
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
145877
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
2742719
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
171775
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Психолог объяснила склонность к накоплению ненужных вещей
ФСБ задержала женщину в Новосибирске после диверсии на Транссибе
Обвиняемый в убийстве американского политика Кирка объяснил мотив
Трамп сделал внушение Зеленскому
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Лучшие снимки космоса 2025 года. ФОТО
Какая радуга бывает. ФОТО
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

korvinsS

https://3mx.ru/articles/dron-na-optovolokneЦитата(Улитка на склоне @ 18.9.2025, 0:11) Трудно конкурировать...

gena415

палата №6 нервно плачет в стороне . таких хрюков страна 404 ещё не озвучивала

D_I_A_B_L_O_o

во всех бедах как раз виноваты гомосеки или украинцы.

velam

Какую-то ахинею сочиняют, 7 воин остановили... , Там за 24 часа Трамп обещал все остановить, ну и что,где...