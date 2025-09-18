НАВЕРХ
Понятие «семейный бизнес» закрепят в российском законодательстве

Sibnet.ru
Семьи, увлеченные одним делом, выступают «локомотивом» для развития очень многих сфер, поэтому понятие «семейный бизнес» нужно закрепить в федеральном законодательстве, считает член Комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Елена Дягилева.

По статистике более 70% малых и средних предприятий в России относится к семейным, они выступают «локомотивом» для развития очень многих сфер, написала Дягилева в своем телеграм-канале

Например, 99% фермерской продукции в стране выращено семейными сельскохозяйственными компаниями, 80% частных гостиниц — это семейный бизнес, а 30% всего хлеба выпекают семейные пекарни, уточнила сенатор.

По ее словам, за три года закон о семейном предпринимательстве на региональном уровне приняли в 22 субъектах РФ, поэтому назрела необходимость закрепить понятие «семейный бизнес» уже на уровне страны.

Эту инициативу поддержала вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Она отметила высокую своевременность внедрения новых подходов к вопросу поддержки семьи, чтобы, в первую очередь, она была направлена на достижение финансовой самостоятельности.

