Мэрия выплатит 1 млн рублей покусанной бездомными собаками девочке

Городской суд Николаевска-на-Амуре обязал мэрию выплатить 1 миллион рублей 10-летней девочке, которую сильно искусали бездомные собаки, сообщила прокуратура Хабаровского края. 

В феврале 2025 года на улице Владивостокской в Николаевске-на-Амуре на ребенка напала стая безнадзорных собак. Скорая помощь доставила девочку в больницу, у нее были диагностированы многочисленные травмы.

Девочка долго проходила лечение и вакцинацию, перенесла моральные страдания. Сейчас ей предстоит ряд пластических операций. Местная прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании в ее пользу компенсации морального вреда.

