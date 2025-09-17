НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Дума рассмотрит запрет выгула опасных собак

Источник:
ТАСС
171 0
Собака
Фото: © Pxhere.com

Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды 17 сентября рассмотрит законопроект, запрещающий выгуливать собак опасных пород пьяным людям и детям младше 16 лет.

Документ внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов от разных фракций. Авторы инициативы считают, что собаки определенных пород представляют «потенциальную опасность для жизни и здоровья человека», приводит ТАСС пояснительную записку к документу.

В первую очередь в законопроекте речь идет о породах, обладающих «генетически детерминированными качествами агрессии и силы». Правительство включило в список потенциально опасных, в частности, некоторых бульдогов, гибридов волка, питбульмастифов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак появились породы собак

Законопроект вводит запрет на выгул потенциально опасной собаки без законных представителей, а именно — лицами младше 16 лет и взрослыми, находящимися в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

Правительство ранее поддержало законопроект, отметив, что навредить окружающим могут не только собаки из перечня опасных пород, но и другие — крупного размера с большой физической силой.

Еще по теме
Когда банк обязан возместить ущерб от мошенников
Госдума предложила увеличить длительность отпуска
Какие важные законы примут осенью
Покупка квартир на вторичке стала безопаснее
смотреть все
Жизнь #Законы #Звери
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Психолог объяснила склонность к накоплению ненужных вещей
Газманов запустил новый танцевальный вирусный тренд. ВИДЕО
Украинские дроны атаковали Смоленскую атомную электростанцию
Симоньян рассказала о состоянии после операции
Обсуждение (0)
О самом главном
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Что спросить у работодателя на собеседовании
Если мало платят: подработка вместо увольнения
На работе и в жизни: кто здоровается первым
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Лучшие снимки космоса 2025 года. ФОТО
Какая радуга бывает. ФОТО
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самое обсуждаемое
23
Симоньян рассказала о состоянии после операции
19
Украинские дроны атаковали Смоленскую атомную электростанцию
16
СМИ узнали об отчаянной нехватке людей у ВСУ на передовой
14
ФСБ задержала женщину в Новосибирске после диверсии на Транссибе
13
Численность населения Сибири стабилизируют