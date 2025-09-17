Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды 17 сентября рассмотрит законопроект, запрещающий выгуливать собак опасных пород пьяным людям и детям младше 16 лет.

Документ внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов от разных фракций. Авторы инициативы считают, что собаки определенных пород представляют «потенциальную опасность для жизни и здоровья человека», приводит ТАСС пояснительную записку к документу.

В первую очередь в законопроекте речь идет о породах, обладающих «генетически детерминированными качествами агрессии и силы». Правительство включило в список потенциально опасных, в частности, некоторых бульдогов, гибридов волка, питбульмастифов.

Законопроект вводит запрет на выгул потенциально опасной собаки без законных представителей, а именно — лицами младше 16 лет и взрослыми, находящимися в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

Правительство ранее поддержало законопроект, отметив, что навредить окружающим могут не только собаки из перечня опасных пород, но и другие — крупного размера с большой физической силой.