Самые древние и умные: как появились породы собак

Разная внешность, размеры, характеры — выведение новых пород собак идет многие века . Но как и зачем началась селекция, откуда вообще взялась собака, если волк ей не родственник? И какие современные собаки самые здоровые и умные?

Собаки произошли не от волка

Мнение о том, что собаки произошли напрямую от волка, ошибочно.

Современного волка нельзя приручить. Попытки вывести одомашненные гибриды волков и собак закончились неудачей. Даже небольшая примесь волчьей крови портит собак с точки зрения служебных качеств.

Настоящий предок современных собаки и волка — мегафаунный волк. Он был меньше, чем обитающие в средней полосе волки. Но при этом имел более широкие челюсти, более мощные зубы и силу укуса. Охотился на более крупных животных — мегафауну, отчего и получил свое название.

Реконструкция внешнего вида мегафаунного волка Фото : © greelane.com

Мегафаунный волк был одновременно хищником и падальщиком, и это одно из объяснений знакомства будущей одомашненной собаки и человека.

«Группы таких животных могли следовать за отрядами людей, которые охотились на крупную дичь. Древние люди не имели повозок, чтобы транспортировать к стойбищу всю добычу, какие-то ненужные части они могли бросать на месте. Их подбирали хищники, со временем некоторые из них переставали бояться человека и подходили к нему ближе, постепенно приручаясь», — предположил в интервью RT преподаватель образовательного центра Российской кинологической федерации Евгений Цигельницкий.

А те особи, которые продолжали сторониться человека, стали предками современных волков. Таким образом, мегафаунный волк стал прародителем как волков, так и одомашненных собак.

Как появились породы собак

Изначально не было пород собак, но были специализации — охотничьи, пастушьи, охранные — в период позднего неолита (7-4 тысячи лет до н.э.). То есть человек начал выделять назначения собак и разводить наиболее способных к конкретным задачам питомцев.

По сути, это первые древние породы, но тогда они не стандартизировались, как сейчас, хотя естественным образом внутри специализаций становились все более схожими внешне. И могли все более отличаться, если разводились в разных местностях. Таким образом с течением времени внутри пород образовывались отдельные типы и многообразие собак увеличивалось.

Некоторые древние породы существуют до сих пор. Например, басенджи практически не изменились за тысячи лет, это показало исследование древних мумий этих собак. Лайки ничуть не менее древние, чем пастушьи собаки Средней Азии.

В современности, даже в отечественной практике, есть случаи исчезновения пород. Сейчас, например, тревожна судьба хортой борзой — это уже немногочисленная порода.

Исчезновение пород собак связано с модой, а она переменчива. Раньше на собачьих площадках было огромное количество эрдельтерьеров, сейчас их редко увидишь. И только фанаты породы могут удерживать ее от вымирания.

Распространение и исчезновение пород практически не связано с показателями пород по здоровью. Улучшение или ухудшение этих показателей зависит от человека.

«Если люди не будут допускать в разведение больных собак, то общее поголовье будет постепенно становиться здоровее. Проблемы со здоровьем у целых пород собак появляются из-за накопления наследственных заболеваний, неправильного разведения. Нужно тщательнее подходить к отбору племенных производителей», — утверждает Цигельницкий.

В прежние времена, напоминает эксперт, от больных собак просто избавлялись. А сейчас отношение к собакам гуманизируется, люди наделяют животных человеческими потребностями и чувствами, и выхаживают всех особей.

Фото : © wallpaperscraft.ru

Появление собак гигантского и микроразмера оказалось обусловлено не столько селекцией, сколько генетикой. Национальный центр исследований генома человека (NCHGR) выявил две вариации гена IGF1, отвечающего за выработку гормона роста. При одной мутации ген малоактивен и животное получается небольшим, при другой — наоборот.

У маленьких пород мутации матери отца содержат малоактивный ген, а у крупных особей оба родителя — носители «крупного» гена. В случае перемешивания, как правило, получаются средние размеры.

Современный стандарт породы

Стандарт есть для каждой породы собак. Это набор характеристик: рост, вес, строение скелета, цвет и длина шерсти, а также характер и темперамент.

Так, если собака на выставке продемонстрирует прекрасный экстерьер (внешний вид), но будет безобразно и невоспитанно себя вести, она не получит высокого балла, пояснил кинолог.

«Каждая порода имеет не только зоотехническое, но и культурно-историческое значение, за каждой стоит огромный селекционный труд, проделанный нашими предками. Поэтому относиться к каждой породе следует как к произведению искусства», — сказал Цигельницкий.

Есть правило, согласно которому вносить изменения в стандарт может только страна, где порода была выведена. Не чаще чем раз в пять лет заводчики и судьи могут собраться, чтобы решить, нужно ли вносить какие-то изменения в стандарты той или иной породы.

На сегодня в списке Международной кинологической федерации 342 породы, из них десять — российские.

Новые породы собак продолжают выводить. Но любая порода должна пройти проверку временем. «Очень легко скрестить разных собак и получить помет необычных щенков. Но это будут просто метисы, потомки которых во втором поколении будут давать непохожее на себя потомство — произойдет генетическое расщепление», — пояснил эксперт.

Какая порода самая умная

Общепринятое представление об интеллекте собаки связано с ее способностью к коммуникации с человекам, способностью к обучению и послушанию. Но ум животного — этого другое.

«Разные породы созданы для разных видов деятельности. Собака, выведенная для охоты, не должна выполнять охранные функции, и наоборот... Когнитивные способности животных в большей мере зависят не от породы, а от иерархического статуса особи — высокоранговые справляются с заданиями лучше низкоранговых», — сказал кинолог.

«Вообще, когнитивные способности собаки видно со щенячьего возраста. Так, обычно первым покидает пределы логова именно тот щенок, у которого лучше всего развиты такие способности», — добавил эксперт, еще раз отметив, что называть эти качества умом в обычном понимании не следует.