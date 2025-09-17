«Авангард» победил благодаря единственному удалению соперника

Омский «Авангард» обыграл в овертайме уфимский «Салават Юлаев» со счетом 3:2 в регулярном чемпионате КХЛ и продлил победную серию до четырех матчей. Решающим моментом встречи стало единственное удаление игрока уфимцев.

У хозяев отличились Артем Блажиевский (26-я минута), Дмитрий Рашевский (29-я минута) и Константин Окулов в овертайме (62-я минута). В составе уфимской команды шайбами отметились Александр Черный (17-я минута) и Максим Кузнецов (45-я минута).

«Салават Юлаев» подвело единственное удаление, заработанное в концовке основного времени. Реализовать его удалось уже в овертайме — Эндрю Потуральски выдал передачу на Окулова, который сделал мгновенный результативный бросок.

После очередной победы «Авангард» занимает первое место в таблице Восточной конференции, у омичей восемь очков. В следующем матче ястребы 21-го сентября сыграют с «Ак Барсом» в Казани.