Лукашенко по просьбе Трампа помиловал 14 иностранных заключенных

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по просьбе президента Соединенных Штатов Дональда Трампа помиловал 14 иностранных заключенных. Вашингтон снял санкции с белорусской авиакомпании «Белавиа».

Лукашенко накануне встретился с представителем президента США Джоном Коулом. Беседа продлилась пять часов.

«По просьбе президента США и других глав государств в рамках жеста доброй воли и исходя из принципов гуманности президентом Беларуси принято решение о помиловании ряда иностранных граждан, осужденных за шпионскую деятельность, участие в экстремистской и террористической деятельности и совершивших иные преступные деяния на территории Республики Беларусь», — сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии телеграм-канал «Пул первого».

Всего помилованы 14 иностранных граждан. Шесть из них — граждане Литвы, по два — Латвии, Польши и Германии, один гражданин Франции и один — Великобритании.

Коул заявил Лукашенко, что Вашингтон снимает санкции с авиакомпании «Белавиа». По его словам, США намерены также вернуть в Минск свое посольство.

«Я знаю, что мы хотим, чтобы посольство вернулось. Я знаю, что оно вернется. Это вопрос близкого будущего. Мы хотим иметь посла, мы хотим иметь полный состав посольства здесь. И мы будем работать над этим», — отметил Коул.