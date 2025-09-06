НАВЕРХ
Трамп назвал Лукашенко сильным лидером

Глава администрации США Дональд Трамп назвал президента Белоруссии Александра Лукашенко сильным и уважаемым лидером, следует из трансляции его выступления, опубликованной пресс-службой Белого дома.

«Это был очень хороший жест со стороны главы Белоруссии, который является очень уважаемым человеком. Сильным, сильным человеком, сильным лидером», — сказал Трамп журналистам в ходе выступления.

Тем самым американский президент прокомментировал решение официального Минска освободить часть заключенных, которые получили сроки за преступления экстремистской направленности.

В июне был освобожден белорусский оппозиционер Сергей Тихановский, муж бывшего кандидата в президенты страны Светланы Тихановской. Решение было принято «исключительно из гуманных соображений, с целью воссоединения семьи», пояснила пресс-служба президента Белоруссии.

Согласно подсчетам западных журналистов, за последний год Лукашенко освободил около 300 заключенных ради налаживания отношений с Западом.

