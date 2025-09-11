Выхлопы автомобилей способствуют развитию деменции

Ученые обнаружили связь между загрязнением воздуха и нейродегенеративными заболеваниями. Частицы диаметром не более 2,5 микрометров могут ускорить развитие деменции, следует из данных Университета Джона Хопкинса.

Подобные загрязнения есть в промышленных выбросах и в выхлопах автомобилей, говорится в публикации Sciense. Ученые изучали два вида деменции, при которых в мозге накапливаются тельца Леви (патологические белковые скопления в нейронах и в других клетках мозга). Это болезнь Паркинсона с деменцией и деменция с тельцами Леви.

Исследователи сопоставили медицинскую статистику этих заболеваний в США с 2000 по 2014 год с долговременным содержанием в воздухе частиц до 2,5 микрометров. Оказалось, чем больше в воздухе содержалось загрязнений, тем выше число в этой местности деменций с тельцами Леви.

Данные перепроверили в эксперименте на мышах. Десять месяцев мыши жили в загрязненной атмосфере, в итоге у них возникли проблемы с памятью и с ориентацией в пространстве. Одновременно снизился объем участков височных долей, необходимых для работы памяти.