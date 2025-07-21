Лекарство от деменции помогло в лечении алкоголизма

Разработанный для лечения болезни Альцгеймера препарат Tideglusib оказался эффективным средством в борьбе с алкоголизмом, сообщилжурнал Addiction Biology.

Исследования Tideglusib проводили ученые из Университета Виргинии. В доклинических испытаниях на мышах препарат существенно снизил как хроническое, так и эпизодическое потребление алкоголя — особенно у самцов. При этом побочных эффектов зафиксировано не было.

Эффект от применения нового лекарства связан с подавлением активности белка GSK-3, который, как считают ученые, усиливает тягу к спиртному. Исследования показали, что подавление этого белка может ослаблять нейронные цепи, участвующие в формировании зависимости.

Ежегодно от употребления алкоголя умирает более 3 миллионов человек, что составляет около 5% всех смертей в мире. Большая часть этих смертей приходится на мужчин. Используемые сейчас лекарства (такие как налтрексон, акампросат, дисульфирам) не всегда дают эффект и могут не подходить пациентам.