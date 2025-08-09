Связь между весом человека и онкозаболеваниями не является прямой, но стройные люди реже болеют раком по ряду причин, рассказал врач-онколог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Руслан Басанов.

Избыточному весу часто сопутствуют хронические заболевания и нарушение обмена веществ, что может привести к раку. Лишний вес способен влиять на уровень гормонов эстрогена и инсулина. Эстроген связан с раком груди и эндометрия, а инсулин — с некоторыми другими типами опухолей.

Стройные люди часто более активны. Они обычно придерживаются более здорового рациона. Фрукты, овощи, цельнозерновые продукты и белки снижают угрозу онкологических заболеваний, приводит «Газета.ру» объяснения врача.

Ожирение повышает риск метаболических заболеваний, таких как диабет II типа, а они также провоцируют онкозаболевания. Отсутствие избыточного веса может быть одним из компонентов снижения риска рака, но это не единственный фактор его развития, подчеркнул онколог.