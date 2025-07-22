Печатать протез стопы научились в новосибирском вузе

Печать протеза стопы на 3D-принтере и стельки для диагностики походки ампутантов разработали студенты и сотрудники Новосибирского госуниверситета.

На изготовление протеза требуется около 12 часов. Вес готового изделия составил около 700 граммов. Протез соответствует первому-второму уровню активности, он предназначен для ходьбы, но не подходит для бега и занятий спортом.

«Мы ставили перед собой цель: сделать такой протез стопы, который имел бы низкую себестоимость, был прост в изготовлении, обладал возможностью персонализации и изготавливался в короткие сроки с помощью простого оборудования <…>, но при этом сохранял общую биомеханику ходьбы», — рассказал один из разработчиков Андрей Караван.

Разработчики также создали «умную» стельку, которая позволит точно определить фазы шага и асимметрию походки. Она поможет специалистам протезных центров анализировать распределение нагрузки между здоровой и ампутированной конечностями, оценивать распределение давления по стопе или протезу.

Созданные в НГУ разработки были представлены на X Национальном форуме реабилитационной индустрии и универсального дизайна «Надежда на технологии», который состоялся в Москве 10-11 июля.