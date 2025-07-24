Врач назвала признаки синдрома беспокойных ног

Ночные подергивания, ощущение мурашек, зуд и желание постоянно двигать ногами могут быть симптомами хронического неврологического заболевания — синдрома беспокойных ног, рассказала терапевт, профессор Государственного университета просвещения Оксана Пивоварова.

«Неприятные ощущения в ногах (покалывание, жжение, зуд, ощущение мурашек, тянущая боль) и сильное желание ими двигать, особенно в спокойном состоянии, непроизвольные подергивания ног во сне являются симптомами синдрома беспокойных ног», — цитируют врача «Известия».

Симптомы обычно усиливаются вечером и ночью, могут вызвать проблемы со сном, ухудшить самочувствие, снизить качество жизни. При любом движении симптомы ослабевают, но в состоянии покоя усиливаются.

Причиной болезни могут быть генетическая предрасположенность, дефицит железа, сбои в работе дофаминовой системы мозга, хронические патологии вроде почечной недостаточности, сахарного диабета или анемии, а также прием некоторых лекарств. Для подтверждения диагноза необходимо провести анализы крови.

Лечение может быть немедикаментозным, рекомендуется изменение образа жизни (снижение потребления кофеина, алкоголя, отказ от курения), умеренная физическая активность, контрастные ванны, массаж ног перед сном, а также восполнение дефицита железа, магния, витамина В12.

Иногда необходима медикаментозная терапия, включающая использование дофаминергических и противосудорожных средств. Если симптомы усиливаются нужно обратиться к неврологу или сомнологу.