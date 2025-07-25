Врач раскрыла опасность пляжного вируса

Пляжный вирус Коксаки особенно опасен для детей, очень заразен, и его легко спутать с другими инфекциями, рассказала врач-терапевт Ева Косарева.

«Энтеровирусная инфекция отличается высокой заразностью, особенно в первые дни после появления симптомов. <…> Заражение также возможно через воду (в том числе при купании в водоёмах), продукты, игрушки и загрязнённые поверхности», — цитирует врача пресс-служба Цифровой клиники Страхового Дома ВСК.

Вирус выделяется с фекалиями, носоглоточной слизью и содержимым кожных пузырьков. Посещение пляжа при признаках Коксаки не рекомендуется. Это представляет опасность как для самого заболевшего, так и для окружающих.

Симптомами Коксаки служат умеренное повышение температуры, общее недомогание, снижение аппетита и острая боль в горле, возможно появление болезненных пузырьков и язвочек во рту. У маленьких детей появляется типичная сыпь на ладонях, ступнях и ягодицах. У подростков и взрослых течение болезни часто «стёртое».

Вирус Коксаки наиболее опасен для детей, так как вызывает воспаление мозговых оболочек и расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта, сердца и печени. В большинстве случаев инфекция протекает легко, но иногда возможно развитие осложнений — неврологических и сердечно-лёгочных.

Специфического лечения от вируса Коксаки не существует. Терапия направлена на облегчение симптомов. Назначается прием жаропонижающих препаратов при температуре и боли в горле, обильное питьё, постельный режим.

Распространен вирус на пляжных курортах в Турции и на черноморском побережье России. На данный момент ситуация с вирусом Коксаки в Турции не имеет широкого распространения. При подозрении на инфекцию стоит обратиться к врачу. Такие консультации входят в покрытие по полису ВЗР, который необходимо оформить при выезде за границу.