Подозреваемый в убийстве Тупака Шакура назвал заказчиком Пи Дидди

Американский рэпер Пи Дидди (настоящее имя — Шон Комбс) был заказчиком убийства рэпера Тупака Шакура, заявил предполагаемый киллер Дуэйн Дэвис.

Тупак Шакур — один из наиболее влиятельных хип-хоп-исполнителей в истории, был застрелен в 1996 году. Преступление официально до сих пор не раскрыто. В 2018 году бывший гангстер Дуэйн Дэвис заявил, что находился в машине, из которой стреляли в Шакура, а убийцей рэпера был его племянник Орландо Андерсон, скончавшийся в 1998 году. В 2023 году Дэвиса задержали и предъявили обвинение в убийстве Тупака.

Дэвис говорил, что причиной убийства была месть (Шакур избил Андерсона). Однако это не было единственной мотивацией: якобы Пи Дидди назначил награду в 1 миллион долларов за убийство Шакура, а также основателя Death Row Records Шуга Найта, приводит USA Today показания Дэвиса из секретного допроса.

По данным издания, еще два обвинения в причастности рэпера к смерти Шакура зафиксировали в документах, поданных в рамках гражданских исков. В одном утверждается, что рэпер неоднократно хвастался заказом убийства и тем, что заплатил за аренду машины, из которой застрелили Тупака.

Публично сам Комбс свою причастность отрицал. По данным полиции Лас-Вегаса, до настоящего момента он не проходил подозреваемым по делу об убийстве Шакура.