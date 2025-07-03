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Пи Дидди оправдали по самым тяжким статьям

Источник:
Sibnet.ru
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Пи Дидди (Шон Комбс)
Фото: Nikeush / CC BY-SA 4.0

Присяжные оправдали рэпера Пи Дидди (P.Diddy, настоящее имя — Шон Комбс) по наиболее тяжким обвинениям. Теперь ему не грозит пожизненное заключение.

Пи Дидди признали невиновным по обоим вменяемым ему эпизодам торговли людьми с целью сексуализированной эксплуатации, а также в участии в преступном сообществе, пишет The New York Times со ссылкой на вердикт присяжных.

При этом Комбс признан виновным по двум эпизодам перевозки людей с целью проституции. Рэперу максимальное тюремное заключение сроком на 10 лет по каждому из этих пунктов обвинения. Прокурор заявил, что будет добиваться для Комбса максимального срока наказания в 20 лет.

Защита артиста просила отпустить его из-под стражи до вынесения приговора под залог в 1 миллион долларов, но судья отказал.

Пи Дидди арестовали в сентябре 2024 года по обвинениям в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации и рэкете. Комбс не признал себя виновным ни по одному из пунктов.

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Культгид #Шоу-бизнес #Криминал
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