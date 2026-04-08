Канье Уэсту запретили въезд в Великобританию

Sibnet.ru
Канье Уэст
Фото: Cosmopolitan UK / CC BY 3.0

Правительство Великобритании запретило въезд в страну рэперу Канье Уэсту (Йе) для участия в качестве хедлайнера на хип-хоп-фестивале Wireless. После этого сам фестиваль был отменен.

«Министерство внутренних дел отозвало электронную визу Йе, запретив ему въезд в Соединенное Королевство. В результате фестиваль Wireless отменяется и всем владельцам билетов будут возвращены деньги», — сообщил телеканал Sky News со ссылкой на организаторов фестиваля.

Последние несколько лет исполнитель неоднократно провоцировал скандалы своими заявлениями, в частности связанными с темами нацизма и антисемитизма.

Уэст выпустил песню, прославляющую Адольфа Гитлера. Несмотря на миллионы просмотров, клип был заблокирован на большинстве платформ. Затем он выпустил новую песню «Аллилуйя», заменив отсылки к нацизму текстом, относящимся к христианству, а также заявил, что «покончил с антисемитизмом».

В январе Уэст в открытом письме для The Wall Street Journal объяснил свои антисемитские высказывания травмой мозга и принес извинения.

Уэста неоднократно называли одним из величайших артистов XXI века. Он вошел в число самых продаваемых артистов, суммарный объем продаж его альбомов и синглов в цифровом формате и на физических носителях превысил 121 миллион экземпляров. Выиграл 24 премии «Грэмми».

Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
