«Сибирь» начала сезон с поражения

Хоккеист
Фото: © ХК «Сибирь»

Хоккейный клуб «Сибирь» уступил хабаровскому «Амуру» в стартовом матче регулярного сезона 2025/26.

Счет встречи — 0:2 в пользу «Амура». Отличились бывшие «сибиряки» Сергей Дубакин и Олег Ли.

«Не хватило этого броска, рабочего гола, слишком всё было академично. Во втором периоде закрывали соперника в зоне, но не смогли забить. Здорово сыграл вратарь соперника, держал их в игре», — прокомментировал итоги матча главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев.

Следующий матч «Сибирь» сыграет 12 сентября дома с «Адмиралом» (Владивосток).

Спорт #Хоккей #Новосибирск
