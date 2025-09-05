НАВЕРХ
Новый сезон «Голос. Дети» начинается на Первом канале

Источник:
Sibnet.ru
141 0

Новый, уже 12-й сезон главного вокального шоу страны «Голос. Дети» стартует на Первом канале в пятницу, 5 сентября. В этом году условия проекта изменились, впервые в одно кресло наставника сядут два человека, а количество участников в командах изменится.

К участию в шоу допущено 107 одаренных конкурсантов со всей России и из-за рубежа. Из-за огромного числа исключительно одаренных детей, принявших участие в слепых прослушиваниях этого сезона, было принято решение — впервые в истории проекта — набрать команды по 18 человек (ранее набирали по 15 участников).

Оперная дива Аида Гарифуллина и поп-певица Наталья Подольская впервые станут наставницами на проекте. Компанию им составят Дима Билан, маленькие подопечные которого дважды становились победителями, и Владимир Пресняков, который был наставником в прошлом сезоне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПобедитель «Голос. Дети» спас мать во время теракта

Команд, как всегда в шоу, будет три. Поэтому Подольская и Пресняков впервые в российском «Голосе» образуют дуэт наставников. Специально для них сконструировано двойное кресло, которое шире обычного, но у него одна кнопка.

Шоу «Голос. Дети» будет выходить по пятницам, сразу после программы «Время».

Культгид #Мир ТВ
