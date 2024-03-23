Победитель «Голос. Дети» спас мать во время теракта

Победитель пятого сезона «Голос. Дети» Рутгер Гарехт спас мать во время теракта в «Крокус Сити Холле», сообщила в соцсетях его сестра Юлия Гарехт.

По словам девушки, на концерт группы «Пикник» 22 марта пошли ее мама и брат. Когда началась стрельба, они находились фойе. Люди побежали искать служебный выход, который оказался закрыт.

Через некоторое время работник центра открыл дверь, в узкий проход кинулось множество посетителей концерта. Гарехт почти добрался до выхода, однако обратил внимание, что рядом нет мамы.

«Он пригляделся и увидел, что маму зажала толпа и она не могла двинуться. Тогда он кинулся к ней, расталкивая людей. Мама была среди больших высоких мужчин, которые задавили ее. Он схватил ее за руку и потащил к выходу», — отметила Юлия.

В результате им удалось вырваться на улицу и спастись. Лариса Гарехт, мать Юлии и Рутгерта, опубликовала в соцсети траурную фотографию с надписью «22.03.2024».

Рутгер Гарехт победил в проекте «Голос. Дети» в 2018 году. Несколько недель назад юноше исполнилось 18 лет, в настоящий момент он учится в Московском Губернском колледже искусств и планирует продолжать музыкальную карьеру.