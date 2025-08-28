Мошенники разработали новую схему обмана с кодом от домофона

Мошенники изобрели новую двухэтапную схему обмана жителей, сначала предлагая получить персональный код от домофона, а затем звоня якобы от портала «Госуслуги».

Злоумышленник звонит жертве, называет ее адрес и предлагает получить персональный код от домофона, с помощью которого можно открывать дверь подъезда без ключа. Когда жертва соглашается, ей в смс от «Госуслуг» приходит шестизначный код, который, как уверяет злоумышленник, открывает подъезд, пишет РИА Новости.

Через некоторое время жертве звонят в мессенджере якобы с аккаунта «Госуслуг». От лица сотрудника портала мошенник рассказывает о попытке взлома «Госуслуг» и просит продиктовать ранее полученный код из смс. Когда жертва называет код, мошенник получает доступ к ее личному кабинету на портале.

«Госуслуги» ранее сообщали, что их операторы никогда не запрашивают пароли и коды из смс. С 1 июня в России заработал закон о защите жителей от мошенников. В него включены 30 мер, которые вводятся по очереди. Сейчас введен запрет на использование мессенджеров в общении с клиентами сотрудниками госорганов, банков и операторов связи.

С 1 августа жители могут отказаться от смс-рассылок, а с 1 сентября они получат возможность отказаться от спам-звонков. С сентября граждане также смогут устанавливать через «Госуслуги» самозапрет на оформление сим-карт.







