«Роскосмос» предложил россиянам увидеть лунное затмение из самолета

«Роскосмос» организует спецрейс из Москвы для наблюдения за лунным затмением с борта самолета, сообщила пресс-служба госкорпорации.

Полет состоится 7 сентября и продлится четыре часа. Самолет вылетит из Внуково-3 в 19.00 по московскому времени и возьмет курс на Северный Урал, где за Полярным кругом уникальное природное явление будет видно с наиболее выгодного ракурса.

Луна будет находиться в тени Земли около полутора часов. В это время комментировать затмение на борту спецрейса будут астрономы Станислав Короткий и Владимир Сурдин, а также действующий российский космонавт, имя которого пресс-служба «Роскосмоса» не назвала.

Полет, в течение которого пассажиров ждет ужин и DJ-сет, пройдет на высоте 10 000 метров. Стоимость билетов, по данным издания «Коммерсантъ», начинается от 80 тысяч рублей. Место у иллюминатора в бизнес-классе обойдется уже в 190 тысяч.

Лунное затмение — это астрономическое явление, при котором Земля в процессе движения по своей орбите занимает положение точно между Солнцем и Луной, отбрасывая тень на поверхность естественного спутника.