НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

«Роскосмос» предложил россиянам увидеть лунное затмение из самолета

Источник:
Sibnet.ru
307 0
Фото: © t.me/roscosmos_gk

«Роскосмос» организует спецрейс из Москвы для наблюдения за лунным затмением с борта самолета, сообщила пресс-служба госкорпорации.

Полет состоится 7 сентября и продлится четыре часа. Самолет вылетит из Внуково-3 в 19.00 по московскому времени и возьмет курс на Северный Урал, где за Полярным кругом уникальное природное явление будет видно с наиболее выгодного ракурса.

Луна будет находиться в тени Земли около полутора часов. В это время комментировать затмение на борту спецрейса будут астрономы Станислав Короткий и Владимир Сурдин, а также действующий российский космонавт, имя которого пресс-служба «Роскосмоса» не назвала.

Полет, в течение которого пассажиров ждет ужин и DJ-сет, пройдет на высоте 10 000 метров. Стоимость билетов, по данным издания «Коммерсантъ», начинается от 80 тысяч рублей. Место у иллюминатора в бизнес-классе обойдется уже в 190 тысяч.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Роскосмос» показал мышей в невесомости

Лунное затмение — это астрономическое явление, при котором Земля в процессе движения по своей орбите занимает положение точно между Солнцем и Луной, отбрасывая тень на поверхность естественного спутника.

Еще по теме
«Роскосмос» показал мышей в невесомости
Долгую вспышку зафиксировали на Солнце
США незаметно запустили секретный космолет
Сроки российских миссий на Луну и Венеру снова перенесли
смотреть все
Наука #Космос #Туризм
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Древняя Церера оказалась пригодна для жизни
Найдены 35 участников махинаций с ранениями и наградами в 83-й ДШБ
Задержан подозреваемый в подрыве «Северных потоков»
Сломавшую ногу россиянку оставят на пике Победы
Обсуждение (0)
О самом главном
Что спросить у работодателя на собеседовании
Если мало платят: подработка вместо увольнения
На работе и в жизни: кто здоровается первым
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Как искать новую работу, не увольняясь со старой
Как кошки выбирают место для сна
Все статьи
Мультимедиа
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Самое обсуждаемое
23
Задержан подозреваемый в подрыве «Северных потоков»
23
Сломавшую ногу россиянку оставят на пике Победы
21
Трамп заявил о попадании в рай, когда завершит конфликт на Украине
18
Китай нарастил ввоз картофеля в Россию при спаде внутренних поставок
18
Найдены 35 участников махинаций с ранениями и наградами в 83‑й ДШБ