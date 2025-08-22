ТГУ подготовит математиков для высоких технологий

Механико-математический факультет Томского госуниверситета начал готовить специалистов по новым программам с большим количеством практики. Выпускники будут востребованы в нефтегазовой отрасли, банковской сфере и развитии искусственного интеллекта, сообщили декан ММФ Леонид Гензе и завкафедрой теоретической механики Михаил Шеремет.

ММФ ТГУ в 2025 году набрал второй поток студентов по трем новым программам базового высшего образования: «Современная математика и математическое моделирование», «Теоретическая, вычислительная и экспериментальная механика» и «Вычислительная математика и компьютерное моделирование».

«ММФ расшифровывается: «Мы можем все!». Выпускники могут работать везде, начиная от предприятий, где нужны специалисты в области математического моделирования. <…> Чаще идут в нефтегазовую отрасль», — рассказал Шеремет на пресс-конференции в РИА Томск.

Гензе добавил, что математики востребованы в банковской сфере, так как модели, которые строят банки (поведение на рынке, торговля акциями) связаны с вероятностными методами. Еще одно направление — развитие ИИ. «Есть люди, которые кнопки нажимают, а есть те, которые проектируют. Мы второе. Мы понимаем, что происходит», — отметил декан.

Факультет дает мощное теоретическое ядро и предлагает большой набор дисциплин, которые студент выбирает сам. По словам декана, при составлении программ ориентировалось на отзывы предприятий, где работают выпускники: что надо добавить, какие нравятся компетенции.

Студенты осваивают специализированное ПО, работает с суперкомпьютером. Занимаются экспериментальными исследованиями, например, есть специальные установки, чтобы изучать особенности развития лесных пожаров. Есть дозвуковая и сверхзвуковая аэродинамическая труба, которая условия обтекания объектов: кузова автомобиля или небоскреба.

С третьего курса у математиков будет много практики, причем у реальных работодателей, среди которых исследовательские институты, входящие в структуру Росатома, «ТомскНИПИнефть», «Атом-Кама» и другие.

«За последние три-четыре года наблюдается интерес со стороны работодателей. Организации готовы разговаривать об оплачиваемой практике», — сообщил Гензе.

