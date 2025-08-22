НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

ТГУ подготовит математиков для высоких технологий

Источник:
Sibnet.ru
142 0

Механико-математический факультет Томского госуниверситета начал готовить специалистов по новым программам с большим количеством практики. Выпускники будут востребованы в нефтегазовой отрасли, банковской сфере и развитии искусственного интеллекта, сообщили декан ММФ Леонид Гензе и завкафедрой теоретической механики Михаил Шеремет.

ММФ ТГУ в 2025 году набрал второй поток студентов по трем новым программам базового высшего образования: «Современная математика и математическое моделирование», «Теоретическая, вычислительная и экспериментальная механика» и «Вычислительная математика и компьютерное моделирование».

«ММФ расшифровывается: «Мы можем все!». Выпускники могут работать везде, начиная от предприятий, где нужны специалисты в области математического моделирования. <…> Чаще идут в нефтегазовую отрасль», — рассказал Шеремет на пресс-конференции в РИА Томск.

Гензе добавил, что математики востребованы в банковской сфере, так как модели, которые строят банки (поведение на рынке, торговля акциями) связаны с вероятностными методами. Еще одно направление — развитие ИИ. «Есть люди, которые кнопки нажимают, а есть те, которые проектируют. Мы второе. Мы понимаем, что происходит», — отметил декан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПочему нельзя делить на ноль

Факультет дает мощное теоретическое ядро и предлагает большой набор дисциплин, которые студент выбирает сам. По словам декана, при составлении программ ориентировалось на отзывы предприятий, где работают выпускники: что надо добавить, какие нравятся компетенции.

Студенты осваивают специализированное ПО, работает с суперкомпьютером. Занимаются экспериментальными исследованиями, например, есть специальные установки, чтобы изучать особенности развития лесных пожаров. Есть дозвуковая и сверхзвуковая аэродинамическая труба, которая условия обтекания объектов: кузова автомобиля или небоскреба.

С третьего курса у математиков будет много практики, причем у реальных работодателей, среди которых исследовательские институты, входящие в структуру Росатома, «ТомскНИПИнефть», «Атом-Кама» и другие.

«За последние три-четыре года наблюдается интерес со стороны работодателей. Организации готовы разговаривать об оплачиваемой практике», — сообщил Гензе.

ТГУ увеличил набор на программу БПЛА

Еще по теме
Оценки за поведение и форма: что изменится в школах с 1 сентября
Подсчитана стоимость «школьной корзины» в 2025 году
Составлен календарь школьных каникул на новый учебный год
«Разговоры о важном» распространят на детские сады
смотреть все
Жизнь #Образование #Томск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
ФСБ предотвратила теракт на Крымском мосту
Трамп заявил о попадании в рай, когда завершит конфликт на Украине
Российские хакеры раскрыли потери украинской армии
Свежее обновление Windows 11 «убило» SSD-накопители
Обсуждение (0)
Картина дня
Ким Чен Ын раздал награды военным КНДР за участие в СВО
Шамсутдинова отказались взять на СВО
Отправка угля из Кузбасса в Индию оказалась невыгодной
Генпрокуратура требует изъять у Тимура Иванова 1,2 млрд рублей
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
На работе и в жизни: кто здоровается первым
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Как искать новую работу, не увольняясь со старой
Как кошки выбирают место для сна
Ошибки соискателей: что не стоит указывать в резюме
Все статьи
Мультимедиа
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Топ комментариев

Uynachalnica

Цели СВО в масштабе одной бригады, были почти достигнуты! А в одной ли бригаде подобное творится?

pepelmetal

Ну пусть скажут спасибо борьке джонсону!

Lenivec

Не завершит .Он не знает зачем завершать конфликт , так как не знает кто за что воюет .Приглашать Путина...

mosquito__2010

независимые это ваши испанские эксперты имеешь ввиду. ну понятно. твои смайлики как всегда очень радуют...