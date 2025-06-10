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ТГУ увеличил набор на программу БПЛА

Источник:
Sibnet.ru
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Томский государственный университет (ТГУ) в 2,5 раза увеличил набор абитуриентов на программу по проектированию и управлению беспилотниками, сообщила декан физико-технического факультета (ФТФ) ТГУ Юлия Рыжих.

«В прошлом году на обучение по программе "Технологии проектирования и управления беспилотными авиационными системами (БАС)" ФТФ ТГУ мы приняли 10 человек. Сейчас (в 2025 году) мы набор увеличиваем до 25 человек, потому что есть спрос на таких специалистов», — сказала Рыжих в ходе прямого эфира в медиацентре РИА Томск.

В программу встроены две рабочие специальности: оператор БАС и чертежник-конструктор, а также дополнительная квалификация — «техническое обслуживание беспилотников».

По словам декана, на рынок выйдет специалист, способный управлять беспилотником, своевременно отремонтировать его, сделать качественный чертеж, изобрести систему искусственного интеллекта. Сегодня — это уникальные специалисты, которые «на вес золота на рынке труда».

Для поступления  абитуриенты сдают русский язык, профильную математику, а также дисциплины по выбору: физику, химию и информатику.

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