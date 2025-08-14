НАВЕРХ
Новосибирские власти объявили об ограничениях мобильного интернета

Sibnet.ru
Мобильный интернет могут частично ограничить в Новосибирской области «в целях обеспечения безопасности», сообщил замруководителя администрации губернатора и правительства Новосибирской области Сергей Нешумов.

«В целях обеспечения безопасности жителей и объектов инфрастуктуры на некоторых территориях Новосибирской области возможны ограничения предоставления услуг мобильного интернета операторами связи», — приводит слова Нешумова телеграм-канале областной антитеррористической комиссии.

При этом голосовая связь, sms-сообщения и проводной интернет будут работать в штатном режиме, уточнил чиновник.

Правительство региона выпустило «рекомендации в случае ограничения мобильного интернета». Власти предложили носить с собой наличные «для дополнительной перестраховки», скачать и распечатать электронные билеты, сделать скриншоты нужной информации из интернета.

Политика #Местная власть #Новосибирск #Интернет
