Власти Петербурга с помощью нейросети ищут борщевик

Специалисты в Санкт-Петербурге обучили искусственный интеллект (ИИ) искать борщевик Сосновского — опасное инвазивное растение, вызывающее сильные ожоги кожи. Уже обнаружено восемь участков с сорняком.

Специалисты показали ИИ все стадии роста сорняка, чтобы находить его на самых ранних этапах. Теперь борщевик ищут восемь мобильных нейросетевых комплексов «Городовой», установленных в автомобили. Они ежедневно мониторят территорию города по 186 маршрутам.

Обучением нейросети занимались сотрудники Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) по поручению вице-губернатора Санкт-Петербурга Евгения Разумишкина, сообщила мэрия.

Уже восемь собственников земельных участков из-за зарослей борщевика оштрафованы за плохое содержание территории. Штраф составляет 100 тысяч рублей. Расходы бюджета на поиски борщевика мэрия не уточнила.