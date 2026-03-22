Солнечный ветер усиливается

Новое облако солнечной плазмы пришло к Земле, оно может спровоцировать сильную магнитную бурю, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Фото: © NASA

Суммарная индукция межпланетного магнитного поля на фоне плазменного удара достигла 40 нанотеслов, порог экстремально высоких значений начинается от 25 нанотеслов, отмечается в сообщении.

Согласно прогнозу астрономов, плазменное облако такой силы способно породить мощный геомагнитный шторм и всплеск полярных сияний. Ожидается, что магнитное поле Земли будет оставаться в возмущенном состоянии два-три дня.

Предыдущая магнитная буря, начавшаяся вечером 20 марта, завершилась на Земле только накануне, в субботу. Она стала самой сильной с начала 2026 года и достигла уровня G3 — он отделяет сильные бури от событий среднего уровня.