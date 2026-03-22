Солнечный ветер усиливается

Новое облако солнечной плазмы пришло к Земле, оно может спровоцировать сильную магнитную бурю, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
Суммарная индукция межпланетного магнитного поля на фоне плазменного удара достигла 40 нанотеслов, порог экстремально высоких значений начинается от 25 нанотеслов, отмечается в сообщении.
Согласно прогнозу астрономов, плазменное облако такой силы способно породить мощный геомагнитный шторм и всплеск полярных сияний. Ожидается, что магнитное поле Земли будет оставаться в возмущенном состоянии два-три дня.
Предыдущая магнитная буря, начавшаяся вечером 20 марта, завершилась на Земле только накануне, в субботу. Она стала самой сильной с начала 2026 года и достигла уровня G3 — он отделяет сильные бури от событий среднего уровня.