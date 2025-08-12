НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Премьеру «Шрека 5» перенесли на полгода

Источник:
The Hollywood Reporter
131 0
Фото: © DreamWorks Animation

Компания Universal и студия DreamWorks Animation перенесли премьеру мультфильма «Шрек 5» с 23 декабря 2026 года на 30 июня 2027 года. Роль дочери заглавного героя исполнит Зендея.

Причины переноса не называются, но профильные издания сходятся во мнении, что летнее релизное окно лучше скажется на сборах пятой части франшизы, которой не придется бороться за зрителя с новыми «Мститетлями», «Дюной 3» и «Ледниковым периодом 6», пишет The Hollywood Reporter.

«Шрек 5» станет первым фильмом популярной серии с 2010 года, когда вышел «Шрек навсегда». Уже известно, что к основному актерскому составу (Майк Майерс, Эдди Мерфи, Кэмерон Диас) в роли дочери Шрека присоединится Зендея.

Режиссерами пятого фильма станут ветераны серии Уолт Дорн (озвучивавший Румпельштильцхена) и Конрад Вернон (озвучивавший Пряню), а также Брэд Эблсон, сорежиссёр фильма «Миньоны: Восхождение Грю».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОсел из «Шрека» получит спинофф 

Франшиза «Шрек», основанная на книге Уильяма Стейга, стартовала в прокате в 2001 году и была удостоена Оскара. Четыре фильма о злом огре собрали в мировом прокате 2,9 миллиарда долларов.

Еще по теме
New Line Cinema начала работу над новой частью «Пункта назначения»
Создатель «Фарго» снимет сериал по Far Cry
Актер Иван Краско скончался на 95‑м году жизни
Вышел трейлер сериала «Газета» от создателей «Офиса»
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Как кошки выбирают место для сна
Суд признал слово «хохлы» разжиганием ненависти
Зеленский ответил на слова Трампа об «обмене территориями»
Глава ВЦИОМ заявил о лучшей жизни россиян на фоне СВО
Обсуждение (0)
О самом главном
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Как кошки выбирают место для сна
Ошибки соискателей: что не стоит указывать в резюме
Чем выгорание отличается от депрессии
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Все статьи
Самое обсуждаемое
57
Генсек НАТО призвал Украину де‑факто признать потерю территорий
27
Зеленский ответил на слова Трампа об «обмене территориями»
27
Путин передал орден Ленина для сотрудницы ЦРУ, чей сын погиб на СВО
22
Лукашенко исключил поражение России на Украине
20
Капча поможет россиянам при блокировке мобильного интернета