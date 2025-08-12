Премьеру «Шрека 5» перенесли на полгода

Компания Universal и студия DreamWorks Animation перенесли премьеру мультфильма «Шрек 5» с 23 декабря 2026 года на 30 июня 2027 года. Роль дочери заглавного героя исполнит Зендея.

Причины переноса не называются, но профильные издания сходятся во мнении, что летнее релизное окно лучше скажется на сборах пятой части франшизы, которой не придется бороться за зрителя с новыми «Мститетлями», «Дюной 3» и «Ледниковым периодом 6», пишет The Hollywood Reporter.

«Шрек 5» станет первым фильмом популярной серии с 2010 года, когда вышел «Шрек навсегда». Уже известно, что к основному актерскому составу (Майк Майерс, Эдди Мерфи, Кэмерон Диас) в роли дочери Шрека присоединится Зендея.

Режиссерами пятого фильма станут ветераны серии Уолт Дорн (озвучивавший Румпельштильцхена) и Конрад Вернон (озвучивавший Пряню), а также Брэд Эблсон, сорежиссёр фильма «Миньоны: Восхождение Грю».

Франшиза «Шрек», основанная на книге Уильяма Стейга, стартовала в прокате в 2001 году и была удостоена Оскара. Четыре фильма о злом огре собрали в мировом прокате 2,9 миллиарда долларов.