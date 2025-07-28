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Эдди Мерфи анонсировал спин‑офф «Шрека» про Осла

Источник:
Screenrant
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Осел из франшизы
Кадр из фильма "Шрек" (реж. Эндрю Адамсон Вики Дженсон)
Фото: © Dreamworks Animation

Американский актер Эдди Мерфи, озвучивавший Осла во франшизе «Шрек», анонсировал спин-офф с его персонажем в центре внимания. 

Он отметил, что это будет полноценный полный метр, а не короткометражка или сериал.

«У Осла будет свой фильм, своя маленькая история о его жене-драконе и его детях, которые наполовину драконы, наполовину ослы», — цитирует актера издание Screenrant.

Мерфи добавил, что сценаристы уже написали смешную историю, и в сентябре 2025-го начнется работа над картиной.

Осел является важным персонажем с самой первой части франшизы, вышедшей в 2001 году, но, в отличие от Кота в сапогах, за это время он так и не удостоился собственного спин-оффа. История, в которой он играет главную роль, несмотря на некоторые риски, может стать новым, интересным взглядом на сагу о Шреке, отмечает издание.

Картина выйдет в прокат после пятой части «Шрека», премьера которой запланирована на 23 декабря 2026 года.

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Nik3316

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andrei703333

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