Эдди Мерфи анонсировал спин‑офф «Шрека» про Осла

Американский актер Эдди Мерфи, озвучивавший Осла во франшизе «Шрек», анонсировал спин-офф с его персонажем в центре внимания.

Он отметил, что это будет полноценный полный метр, а не короткометражка или сериал.

«У Осла будет свой фильм, своя маленькая история о его жене-драконе и его детях, которые наполовину драконы, наполовину ослы», — цитирует актера издание Screenrant.

Мерфи добавил, что сценаристы уже написали смешную историю, и в сентябре 2025-го начнется работа над картиной.

Осел является важным персонажем с самой первой части франшизы, вышедшей в 2001 году, но, в отличие от Кота в сапогах, за это время он так и не удостоился собственного спин-оффа. История, в которой он играет главную роль, несмотря на некоторые риски, может стать новым, интересным взглядом на сагу о Шреке, отмечает издание.

Картина выйдет в прокат после пятой части «Шрека», премьера которой запланирована на 23 декабря 2026 года.