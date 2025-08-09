Овечкин дал неутешительный прогноз по возвращению сборной на турниры

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что будет уже болельщиком, когда россиян вернут на международную арену.

«Когда нас вернут, мы будем уже, наверное, болельщиками. Будем смотреть за молодым поколением. Лет через 15», — цитирует Овечкина ТАСС.

Сборная России по хоккею отстранена с 2022 года и пропустила уже четыре чемпионата мира. Команду не допустили Олимпийские игры 2026 года.

На Олимпиаде-2018 россияне выиграли золото, а в 2022-м взяли серебро. На последних ЧМ сборная останавливалась на этапе четвертьфинала.