Глава АвтоВАЗа пессимистично оценил продажи Lada в России

Sibnet.ru
Автовоз с автомобилями Lada
Фото: © пресс-служба АвтоВАЗ

Существенного роста продаж автомобилей Lada в ближайшие месяцы ожидать не приходится, сообщил президент АвтоВАЗа Максим Соколов.

«Пока мы видим, что рынок идет по самой такой пессимистичной траектории. К сожалению, не уменьшаются стоки, в первую очередь, китайских брендов. Поэтому говорить о том, что в ближайшие два месяца будет какой-то рывок с точки зрения продаж – ну, наверное, было бы излишне оптимистично», — сказал Соколов «Интерфаксу».

Глава АвтоВАЗа добавил, что рассчитывает, что рынок будет раскачиваться по мере снижения ключевой ставки, «но вот этот период инертности может быть очень большой».

АвтоВАЗ уже несколько месяцев не публикует результаты своих продаж самостоятельно. По данным «Автостата», реализация новых легковых Lada в январе-июле упала на 24,4%, до 183,7 тысячи штук.

Соколов на ПМЭФ-2025 говорил о том, что компания ожидает снижения продаж Lada в этом году на 20-25% и будет пропорционально корректировать производственный план на год, который утверждался в параметрах 500 тысяч машин.

