Принятый в марте закон, позволяющий отказаться от массовых рассылок, вступил в силу с 1 августа. Теперь можно отказаться от спам-рассылок через личный кабинет у оператора связи или в его мобильном приложении.

Обновленные правила были закреплены законопроектом «О создании государственной информационной системы противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий».

После подачи заявки оператор будет обязан прекратить рекламные отправки. В частности, можно будет отключить рекламу банков, микрофинансовых организаций и магазинов, «горячие» предложения.

При этом экстренные оповещения (предупреждения МЧС, штормовые сигналы) или сервисные смс (коды подтверждения, банковские уведомления) с помощью такого заявления отключить нельзя.

На следующем этапе с 1 сентября 2025 года вступит в силу запрет на массовые обзвоны без согласия абонента. До конца года на «Госуслугах» появится сервис, с помощью которого граждане смогут пожаловаться на нарушения операторов.