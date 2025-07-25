Россияне купили рекордное количество планшетов

Жители России в первом полугодии 2025-го купили рекордное количество планшетов, сообщила пресс-служба компании МТС.

За шесть месяцев текущего года россияне приобрели 1,368 миллиона гаджетов, что является самым высоким показателем с 2018 года, когда за тот же период было куплено 1,4 миллиона устройств.

Повышенный спрос на планшеты аналитики связывают с продолжающимся циклом обновления гаджетов, который, в среднем, составляет 4-5 лет, и расширением ассортимента в бюджетном сегменте.

В топ-3 самых популярных брендов вошли Huawei (14,5%), Xiaomi (14%) и Samsung (12%). Четвертую строчку по количеству проданных устройств заняли китайские ноунеймы (11%), iPad от Apple расположились на пятой позиции (6%).

Средняя цена планшетов в первом полугодии 2025-го составила 19,2 тысячи рублей, что на 3% ниже, чем в прошлом году.



