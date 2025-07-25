НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Россияне купили рекордное количество планшетов

Источник:
Sibnet.ru
234 0

Жители России в первом полугодии 2025-го купили рекордное количество планшетов, сообщила пресс-служба компании МТС.

За шесть месяцев текущего года россияне приобрели 1,368 миллиона гаджетов, что является самым высоким показателем с 2018 года, когда за тот же период было куплено 1,4 миллиона устройств.

Повышенный спрос на планшеты аналитики связывают с продолжающимся циклом обновления гаджетов, который, в среднем, составляет 4-5 лет, и расширением ассортимента в бюджетном сегменте.

В топ-3 самых популярных брендов вошли Huawei (14,5%), Xiaomi (14%) и Samsung (12%). Четвертую строчку по количеству проданных устройств заняли китайские ноунеймы (11%), iPad от Apple расположились на пятой позиции (6%).

Средняя цена планшетов в первом полугодии 2025-го составила 19,2 тысячи рублей, что на 3% ниже, чем в прошлом году.


Еще по теме
Новые перчатки позволят гладить аниме-девушек
WhatsApp внедрил аудиочаты в группах
Как понять, что смартфон защищен от пыли и воды
Мошенники стали блокировать устройства Apple
смотреть все
Хайтек #Гаджеты #Торговля
Как сделать
Как убрать пароль при запуске Windows 11
24.07.25, 23:51
1200
0
Как правильно протирать экран телевизора и монитора
Как правильно ухаживать за экраном телевизора или монитора, чтобы не повредить покрытие при протирке?
24.10.24, 23:09
94421
1
Как подключить беспроводные наушники к телевизору Samsung
Беспроводные наушники к телевизорам Samsung можно подключить двумя способами — напрямую и с с помощью специального устройства
25.09.24, 23:02
102715
8
Как сделать резервную копию переписок в Telegram
Чтобы застраховать себя от потери данных в Telegram, можно сделать локальную резервную копию переписок и файлов в чатах
13.06.24, 16:07
109489
0
Как сбросить телефон Android до заводских настроек
Как быстро сбросить мобильное устройство с операционной системой Android к заводским настройкам?
04.06.24, 15:09
111820
1
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
93433
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
125618
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
117640
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
2081097
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
143467
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин заявил об угрозе потери суверенитета из‑за нефти и газа
Кремль обвинил Европу в «милитаристком экстазе»
СМИ узнали о подготовке США к холодной войне
Госдума приняла закон о штрафах за поиск экстремистского контента
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Первый ЧМ по футболу: как это было в 1930 году
Топ комментариев

Alex B 69

Смешно.. Но уже и не удивительно.

Uynachalnica

«Закон-то вот, который принят Госдумой о поиске экстремистской информации, все-таки, вот сейчас, о чем...

andrei703333

Вроде недавно только женился на молодухе, уже умер... Ну что ж, герои детства уходят

Uynachalnica

Хорошо хоть только, что это законодательная власть, а не исполнительная или судебная...