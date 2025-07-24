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Возврат купленных в интернете одежды и обуви достигает 45%

Источник:
«Коммерсант»
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Указатель пункта выдачи Ozon
Фото: © Sibnet.ru

Покупатели возвращают от 15% до 45% заказанных в интернете одежды, обуви и аксессуаров, следует из данных агентства по развитию бизнеса Shift.

Объемы возвратов зависят от каналов продаж. Доля возвратов fashion-продукции, купленной через собственные сайты или приложения брендов составляет 15–25%. У специализированных площадок вроде Lamoda показатель поднимается до 35%. Наибольший возврат у Wildberries, Ozon и других крупных маркетплейсов — 30–45%.

Самая частая причина возврата fashion-продукции — до 45% — это ошибка в размерах. На втором месте по частоте — несоответствие товара ожиданиям покупателя. На третьем месте — дефекты. И самая редкая причина отказа — импульсивная покупка, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Shift.

Растущее число возвратов товаров становится проблемой для брендов, продающих продукцию в онлайне. После отказа вероятность повторного заказа снижается до 65%.

Отмечается, что возврат товара может обойтись продавцу или онлайн-площадке от 300 до 1,5 тысячи рублей за одну вещь. При этом некоторые недорогие вещи на маркетплейсах стоят столько же или даже дешевле расходов, которые несут продавцы при возврате товара.

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